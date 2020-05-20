Морозов назвал цель обвинения России в «мифических провокациях» на Украине

На Украине пытаются «переключить стрелки» общественного внимания с явного вмешательства США во внутренние дела страны на мифические российские провокации. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что аудиозапись разговора экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом является якобы «российской провокацией». Эти обвинения к России были выдвинуты в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС).

В партии считают, что аудиозапись, опубликованная депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, сфабрикована и «не имеет ничего общего с реальностью». Депутаты убеждены, что ее цель — подорвать двухпартийную поддержку страны со стороны США и искусственно вовлечь украинскую сторону в американскую избирательную кампанию.



Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что подобные обвинения никаким образом не могут повлиять на внешнеполитическую позицию Российской Федерации.

«Мы будем учитывать очередные факты недобросовестного поведения политиков на Украине. Никаких оснований для того, чтобы очередной раз обвинить Россию во вмешательстве в украинские дела, нет. Общественное мнение на Украине сформировалось таким образом, что очевидно вмешательство США во внутренние дела Украины. С целью того, чтобы переключить стрелки, на Украине пытаются приплести мифические российские провокации, — пояснил Морозов в интервью ФАН. — Тем не менее украинский вопрос будет поднят в предвыборной кампании США, поскольку инцидент с мнимым вмешательством [Дональда] Трампа планируется использовать против него».

Объективная ситуация на Украине заключается в том, что по всем принципиальным вопросам глава государства Владимир Зеленский и другие чиновники «консультируются с Вашингтоном», утверждает парламентарий. Об этом также говорит недавнее назначение на должность главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который является ставленником США и «призван присматривать» за страной.

«Необходимо снять внешнее управление с Украины, чтобы она могла вести самостоятельную политику. Пока что, к сожалению, этого сделать не удается. Но усилия в этом направлении предпринимать необходимо», — добавил депутат.

Напомним, на записи обнародованных телефонных переговоров президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена обсуждалась замена тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шохина. В качестве взятки вице-президент США предложил Порошенко кредит в 1 млрд долларов, если тот отправит Шохина в отставку. Генеральный прокурор расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, в которой трудился сын американского политика. Порошенко согласился на такое предложение и в качестве замены Шокина предложил кандидатуру Юрия Луценко.