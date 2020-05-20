Турция намерена контролировать одну из военных баз на территории Ливии

Триполи, 20 мая. Командующий Западным военным округом сил Ливийской национальной армии (ЛНА) Идрис Мади утверждает, что Турция в настоящее время занимается оснащением базы Аль-Ватыя, расположенной к юго-западу от Триполи. Об этом сообщает арабское издание Afrigate news.

Идрис Мади в своем заявлении для прессы подчеркнул, что после того, как силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии удалось захватить Аль-Ватыю, Турция стремится установить контроль над крупнейшей военной базой турецкой армии за пределами своей страны.

Напомним, ранее Верховный главнокомандующий ЛНА издал приказ о выводе военного контингента с территории базы Аль-Ватыя, основываясь на данных разведки Западного военного округа. Кроме того, по словам официального спикера ЛНА Ахмада Мисмари, часть личного состава и техники покинула базу еще несколько месяцев назад.

Боевики ПНС Ливии при этом не отвечают на призывы армии Хафтара прекратить огонь — это заметили и в ООН. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о заявлении и. о. посланника Генсекретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс. На брифинге она отметила, что переход базы Аль-Ватыя к юго-западу от Триполи под контроль боевиков ПНС Ливии может привести к дополнительной эскалации в регионе.

В свою очередь, Ливийская национальная армия объявила о создании зоны, свободной от прямых столкновений в период священных праздников. Ахмад Мисмари предложил начать движение сил с 20 мая 13.00 по московскому времени.