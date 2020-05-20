Навальный потратил почти 2 млн рублей за проживание дочери в США

Москва, 20 мая. Проживание дочери в США обошлось блогеру Алексею Навальному почти в 2 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Фонд Бабла с Коррупцией», ссылаясь на данные Стэнфордского университета, где обучается Дарья Навальная.

Авторы ресурса обратили внимание, что дочери главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом, компенсируется только обучение в вузе. Остальные расходы Навальный вынужден обеспечивать из собственного кармана, поскольку доход семьи за год находится в промежутке между 60 и 120 тысячами долларов. Такую отчетность Дарья Навальная представила при поступлении в университет.

По данным вуза, годовое проживание в кампусе стоит для студентов 36 тысяч долларов, а за все обучение — 144 тысячи долларов.

Из-за эпидемии коронавируса Навальная была вынуждена покинуть кампус до 30 марта, поэтому ее траты на проживание составили 28 тысяч долларов или 1,9 миллиона рублей. Таким образом, за оставшееся время обучения глава ФБК должен выложить еще 8,1 миллиона рублей.

Более того, девушка так и не вернулась в Россию, оставшись в США. Два месяца проживания дочери за океаном обошлись Навальному не менее чем в 8 тысяч долларов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о Дарье Навальной, благодаря которому стало известно, что она принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также употребляет запрещенные вещества. При этом отношения между членами семьи Навальных сопровождаются частыми ссорами, а дети подвергаются психологическому и физическому насилию.