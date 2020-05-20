Вручение премии «Оскар»-2021 могут перенести



Вашингтон, 20 мая. Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести. Традиционно она должна была пройти в феврале, однако по данным ряда СМИ, мероприятие, скорее всего, будет отложено.

О возможном переносе в частности сообщает Variety, Источник издания отметил, что официальных предложений по поводу новых дат и других деталей пока не поступало. Другие собеседники Variety отмечают, что конкретных планов по переносу «Оскару» пока нет. Если все останется без изменений. телетрансляция церемонии пройдет 28 февраля 2021 года на телеканале ABC.

Отметим, что пандемия коронавируса повлияла на правила отбора фильмов. В 2021 году за статуэтку Американской киноакадемии будут бороться только те картины, которые были доступны только к онлайн-просмотру и не транслировались в кинотеатрах, пишет «Культуромания».