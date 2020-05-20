Ученые объяснили, когда социальная дистанция бесполезна

Москва, 20 мая. Ученые выяснили, что даже небольшой ветер может свести к минимуму эффективность социального дистанцирования.

Специалисты с помощью компьютерного моделирования движения частиц слюны в воздухе выяснили, что ветер за пять секунд может разнести их на шесть метров. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы снизить риски заболевания COVID-19, нужно держать дистанцию друг от друга порядка двух метров.

«Облако из частичек слюны может затронуть как взрослых, так и детей разного роста. При этом для взрослых пониже и детей риск выше, поскольку они находятся на пути оседания этих частиц», — заявил один из авторов исследования, профессор Университета Никосии Дмитрис Дрикакис.

Таким образом, социальное дистанцирование может не спасти от заболевания коронавирусной инфекцией нового типа: можно заразиться и на расстоянии в шесть и более метров от больного. Об этом пишет «Царьград».

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что заболевание коронавирусом может привести к опасным последствиям в организме человека. Доктор подробно объяснил, как коронавирусная инфекция действует на организм. По его словам, сначала вирус ослабляет иммунитет, а затем человек впадает в иммунодепрессию. У заболевшего могут развиться бронхолегочные заболевания, предупредил Зайцев.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случаи пневмонии. Об этом напоминает телеканал «360». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.