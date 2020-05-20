Основатель батальона «Восток» Ходаковский оценил первый год президентства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, занявший свою должность ровно год назад, 20 мая 2019 года, популист, использующий пропагандистскую машину для создания образа миротворца. Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей основатель батальона «Восток», общественный деятель Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский, позывной «Скиф», жители Донбасса поняли это еще во время электоральной кампании.

«Донбасс уже настолько «тертая» и «битая» территория, что в нем почти не осталось наивности. Надежда на здравомыслие украинского политикума его покинула давно и, судя по всему, безвозвратно», — констатировал собеседник ФАН.

Поэтому, по его словам, когда Зеленский стал лидировать в президентской гонке, включив в перечень основных предвыборных намерений установление мира, большинство жителей Донбасса восприняло это, как подобранный политтехнологами месседж, призванный охватить в том числе тот украинский электорат, который поддерживал прекращение войны.

По словам Александра Ходаковского, новоиспеченный политик, несмотря на отсутствие потенциала выполнить предвыборные обещания, победил. Сыграл свою роль нетипичный образ Зеленского на фоне усталости избирателей от традиционного типажа правителей.

«Но нам, не ослепленным его харизмой, уже тогда было понятно, что это — откровенный популист, неспособный на действие, но самое главное, — возможно и не желающий установления мира, а только играющий на чувствах нормальных людей, — вспоминает основатель «Востока». — Прошедший с момента избрания год доказал правоту нашей более чем скептической в отношении Зеленского позиции. Сила обстрелов на передовой возросла, поднялся градус циничности в том, как они списывают свою агрессию на, якобы, ответ на наши действия; повысилась их активность в переговорном процессе с целью перекроить все первоначальные установления и договоренности, а в случае непреклонности России — обвинить ее в отказе от урегулирования конфликта».

Ходаковский убежден, что Порошенко был враг подлый, но откровенно подлый, а Зеленский «рядится в миротворца» и с использованием созданной до него пропагандистской машины умудряется убедить в этом своих избирателей.

«На самом деле он таким образом еще более загоняет ситуацию в тупик и использует ее для удовлетворения аппетитов радикальных националистов», — подытожил он.

Напомним, что украинский актер Владимир Зеленский строил свою избирательную кампанию на миролюбивой риторике, что даже позволило некоторым СМИ обозначить его как «президента» мира. В 2019 году большинство граждан территории, подконтрольной Киеву, поддержало его кандидатуру на выборах президента Украины. 20 мая 2020 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского.