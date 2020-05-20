Сбербанк и Visa тестируют первый магазин без касс и продавцов

Москва, 20 мая. Сбербанк, платежная система Visa и розничная сеть «Азбука Вкуса» открыли первый в России магазин с технологией автоматической оплаты.

«Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения», — сообщили в банке.

Покупатели смогут войти в магазин по QR-коду из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок товары и выйти. Деньги за выбранные товары будут списаны автоматически с карты. Интеллектуальная система наблюдения отслеживает количество и ассортимент товаров на полках и собирает выбранные покупателем товары в виртуальную корзину.

После выхода из магазина получает push-уведомление и чек об оплате. В банке объяснили, что система позволит избавиться от очередей, кассиров и касс самообслуживания, сэкономит время покупателей и затраты на персонал.