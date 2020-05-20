Поклонники пристыдили Волочкову за шпагат на мокрой траве

Москва, 20 мая. Российская балерина Анастасия Волочкова села на шпагат на мокрой траве и опубликовала фото в своем аккаунте в социальной сети. Бывшая прима Большого театра часто выкладывает в Instagram снимки больших букетов, роскоши и своих шпагатов. В очередной раз Волочкова села на шпагат на мокрой траве во дворе.

«Утреннее шпагаттини», — подписала изображение знаменитость.

При этом на балерине надеты очень короткие шорты. Поклонники забеспокоились за здоровье танцовщицы. Они напомнили ей, что сидеть на холодной почве нехорошо для здоровья.

«Очень тревожно за нашу любимую Настеньку. У нее муравьи и всякие гады заведутся, если так лихо шпагатинить кормилицу о травку. Там же не только насекомые, но и кошки писают», — написали в Telegram-канале «НеМалахов». «Наконец-то мой любимый — поперечный! А травка пузико не щекочет?» — задали вопрос Волочковой в одной из социальных сетей.

В 2019 году шпагат балерины Анастасии Волочковой длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. О сбывшейся мечте она тут же поспешила отчитаться на своей странице. Балерина призналась, что всегда шутила о том, что ее шпагат достоин этого, но теперь это наконец-то случилось.

Волочкова подчеркнула, что за «обладание балетным телом» она билась долгие годы, а также заверила, что не сдастся, несмотря на тех, кто «уничижительно отзывается о ее достижениях, ловит на ней «хайп, пиар и прочие шалости».

Кроме того, она пообещала подписчикам продолжать радовать их своими «занятиями и шпагатами».