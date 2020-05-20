Швыткин предложил вынести в ООН вопрос о передаче России памятника маршалу Коневу

Депутат Госдумы Юрий Швыткин уверен, что власти Праги-6 глумятся над памятью чешского и русского народов, вместе освобождавших Чехию от нацистов.

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар в ответном письме российскому коллеге Сергею Шойгу сообщил, что чешское военное ведомство не может передать России демонтированный в апреле в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, так как он принадлежит муниципалитету района Прага-6.

«Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — написано в ответном письме.

Метнар также добавил, что Минобороны республики следит за российскими военными захоронениями в Чехии и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию. Часть средств на сохранность могил солдат РККА выделяют также органы власти отдельных краев, городов и сел страны. По мнению главы военного ведомства, в решении проблемы с передачей памятника Коневу могли бы способствовать консультации между дипломатами Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.

Однако заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин выразил уверенность, что заявление Метнара лишь «предлог для того, чтобы не заниматься решением сложного вопроса о передаче памятника маршалу Коневу России».

«Министерство обороны Чехии имеет полное право заявить свою позицию в муниципалитет Праги-6 и принудить его к передаче российской стороне памятника Ивану Степановичу. Это бы также позволило выстроить доверительные отношения между нашими странами, особенно если учитывать, что президент республики высказался за передачу памятника и осудил действия властей Праги. Вместе с тем, правительство Чехии идет по деструктивному пути, который ни в коем случае не ведет к налаживанию двухсторонних отношений между Москвой и Прагой. И самое главное — там глумятся над историей как чешского, так и русского народа, которые рука об руку выполняли задачи по освобождению территории Чехии от нацистской Германии, где очень большую роль как раз сыграл маршал Конев», — говорит парламентарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «возмутительным и циничным» снос памятника Коневу. В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

«Я думаю работу в данном направлении (передача памятника — Прим. ФАН) необходимо продолжать со стороны всех министерств и ведомств. Кроме того Москве нужно выдвинуть Праге соответствующую ноту протеста и возможно даже вынести вопрос на какую-нибудь площадку, вроде Организации Объединенных Наций», — заключил Швыткин.

Напомним, памятник Коневу был возведен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970 годов. Его установили на средства местных жителей в благодарность за то, что маршал приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания. 3 апреля 2020 года памятник Коневу сняли с постамента. После этого решения посольство России выразило МИД Чехии решительный протест, а глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил снесших памятник русофобов с собакой Павлова.

В свою очередь российский сенатор Владимир Джабаров заявлял ФАН о необходимости переноса памятника из Чехии в Россию, где его будут «чтить вечно».