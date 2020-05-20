Ходорковский заказал авторам «Новой газеты» и «Радио Свобода» раскрутку темы врачей-убийц

Материалы на тему здравоохранения и вскрывшихся во время пандемии коронавируса проблем плотно вошли в новостной поток. Интервью и репортажи из больниц, где принимают пациентов с COVID-19, всегда набирают много просмотров — людям интересно знать, как лечат и в каких условиях работают медики.

В некоторых случаях вскрытие проблемы помогает ее решить: так, в больницах регионов с наибольшим числом пациентов с коронавирусом удалось во многом благодаря огласке устранить дефицит СИЗ и других необходимых врачам товаров. Подтянулись и государственные структуры, наладившие снабжение, и бизнес, и граждане, готовые помогать руками или деньгами. Но многие издания прицельно антигосударственного направления используют повышенное внимание к медикам и больницам для вбросов, умножающих хаос.

Корреспондент издания «Север. Реалии» (признанное иноагентом СМИ холдинга «Радио Свобода») Татьяна Вольтская 11 апреля опубликовала статью об ужасах российских реанимаций, где рассказала о дефиците медицинских кадров и аппаратов ИВЛ в Петербурге (в апреле в Смольном заявляли, что планируют устроить на работу 200 медиков и закупить более 1500 аппаратов). Но также словами своего пожелавшего остаться анонимным собеседника обвинила врачей, что они негласно практикуют «вынужденную эвтаназию» тяжелобольных. Другими словами — в предумышленном убийстве пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Статья попала в поле зрения СК РФ как возможный фейк, и за журналистку вступились коллеги из «Новой газеты». Они настаивали, что публиковать непроверенную информацию, подразумевающую обвинения людей в тяжких преступлениях, можно, если она помогает обратить внимание на проблемы. После вышло еще несколько материалов на тему, и наметился очевидный тренд на фейки о сортировках в больницах России.

Это страшное слово «сортировка»

Сортировка — термин из медицины катастроф, относится к работе врачей в ситуациях, где много пострадавших: медики распределяют силы так, чтобы спасти максимальное количество людей, делая выбор, кому помочь в первую очередь. В пик пандемии коронавируса так были вынуждены поступать итальянские врачи в Бергамо — аппаратов ИВЛ на всех сразу не хватало. Некоторые по итогам делились, что отказ в немедленной помощи одному, чтобы повысить шансы спасти других, был самым трагичным моментом в их жизни.

Но Татьяна Вольтская и ее собеседник, которого она представила реаниматологом с 25-летним стажем, выставили российских докторов не просто людьми, вынужденными принимать страшное решение, а хладнокровными убийцами, прикрывающими себя одним росчерком пера:

«В городских стационарах происходит принудительная эвтаназия. Уже сейчас аппаратов ИВЛ не хватает и людей принудительно отключают, то есть умерщвляют. — А как же это оформляется? — Это правильный вопрос. Главное орудие врача — перо. Оформляется это так, как будто пациент просто умер. Проведены все реанимационные мероприятия, они не помогли. А на самом деле его просто отключили от аппарата ИВЛ. И это постоянная практика», — пишет Вольтская.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, сам бывший журналист, направил запрос проверки материала, после чего Вольтской и заинтересовался Следственный комитет.

Оповестить или помочь?

В «Новой газете» за Вольтскую предсказуемо вступились и посвятили статью преследованиям журналистки, назвав обращение Хинштейна «доносом». Корреспондент «Север. Реалии» рассказывает подробности беседы со следователем по телефону:

То есть Вольтская сказала, что опубликовала информацию, сочтя ее необходимой обществу, и по своему праву журналиста не стала раскрывать источник, чтобы ему не навредить. Но почему-то не сообщила следователям адреса, где, по данным ее источника, были такие случаи, хотя это можно было бы сделать, не раскрывая личность информатора.

И член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Ирина Тумакова объясняет, что ее коллега встала перед трудным выбором: помочь следователю (по мнению самой Вольтской, не заинтересованному в том, чтобы немедленно начать дело о фейк-ньюс) раскрыть тяжкие преступления и пресечь массовые убийства в реанимациях или подвести своего спикера.

Следователь не настаивал, чтобы корреспондент сдал источник, хотя ему все равно пришлось бы это сделать, реши так суд. Он просил дать лишь адреса больниц, где, по подозрению журналиста, подобное могло происходить, чтобы не тратить драгоценное время, но получил отказ. После этого самого корреспондента предсказуемо стали проверять активнее, и речь уже пошла об уголовном деле по статье о распространении заведомо ложной информации, или фейк-ньюс (ст. 207 УК РФ).

Для гордящейся «гражданской ответственностью» Тумаковой задача не в том, чтобы помочь остановить преступления, а в возможности для журналистов поднимать и помогать решать проблемы с опорой на анонимные источники, информацию от которых нельзя подтвердить. Закон о фейках, по ее мнению, это делать мешает, а решительный отказ журналистов сообщить полиции сведения, жизненно важные для многих людей прямо сейчас, — нет.

Можно было бы сказать, что это корпоративная солидарность и только — журналисты оппозиции часто защищают друг друга. Но авторы Telegram-канала «Алло, редакция?» заметили, что Ирина Тумакова имеет весьма полезные знакомства, опубликовав ее фотографию рядом с Михаилом Ходорковским.

Угроза уголовного преследования никого не остановила, и тему активно раскручивают — в продолжение интервью Вольтской с неизвестным реаниматологом на ресурсе появилось «расследование», где автор также рассказал о сортировке как постоянной практике российских больниц. При поверхностном взгляде на текст очень страшно: каждый может примерить ситуацию на себя и представить, что близкий человек попадает на стол к врачу, для которого вопрос жизни и смерти — строчка в отчете, и это не триллер, а повседневная реальность.

Интересно, что даже в ситуациях расследования врачебной ошибки или халатности добиться от медиков развернутых комментариев действий коллег сложно. Анонимный доктор из интервью Вольтской не стесняется бросаться страшными обвинениями не просто в некомпетентности, а в предумышленном убийстве. Это повышает вероятность, что интервью придумано: практикующие врачи часто ругают систему и начальство, но друг друга до последнего не трогают.

Видимо, новый ход в старой игре по дискредитации медицины и всей социальной структуры страны показался спонсору удачным. Раньше говорили о золотых руках российских медиков, которые спасают вопреки системе и страдают, что не могут лечить эффективнее, а в заданном Вольтской тренде вместо них одни психопаты в белых халатах.

Вбросы под видом эксклюзива

Вольтская продолжает рассказывать, как все плохо в лечении коронавируса, и вновь опирается на анонимов. Вчера она поведала об ужасах больничной жизни в Ленэкспо, где лечатся с легкой формой заболевания.

Принудительная госпитализация больных в одну палату со здоровыми, отсутствие гигиенических средств, недостаток тестов и персонала — все на месте. Но имен не называют не только врачи, но и многие пациенты из числа собеседников Вольтской. Врачи могут бояться увольнения — это логично, но почему таятся пациенты?

Они не подчиненные, а потребители услуг здравоохранения, как граждане и налогоплательщики. Если их права грубо нарушены, логично говорить от своего имени, показывать фотосвидетельства (личные вещи, в том числе смартфоны, в больнице не отбирают) и заваливать суды исками против медиков. Но ничего такого пока не происходит, что заставляет предположить очередной вброс под видом инсайда.

И удивительно — ровно про это, но в Перми, со ссылкой на «врача-реаниматолога» и «Новую газету» рассказывает и статья на «официальном» ресурсе Ходорковского «МБХ-медиа»:

Судя по количеству статей о неправильных действиях правительства РФ и чиновников от медицины в СМИ и в блогах либеральных лидеров мнений, Ходорковский готов неплохо платить за освещение этой темы, и недаром Тумакова продвигает Вольтскую. Если беседа со следователем после публикации о принудительных отключениях от ИВЛ в реанимациях не остановила корреспондента от новой «сенсации», журналистки точно уверены хотя бы в оплате гонорара своих адвокатов.

В канале «Алло, редакция?» заметили и другое: автор сослалась на отказ комментировать рассказ реаниматолога в Смольном, но не попыталась проверить сказанное через другие источники. В больницах Петербурга не один врач-реаниматолог — есть другие, а еще средний медицинский персонал, который обычно наблюдателен.

Это плохая работа с точки зрения журналистики, но в духе обслуживания интересов Ходорковского. Он заинтересован в людях, способных создавать достаточно резонансные вбросы об ужасах жизни в России. В СМИ давно мелькала информация о тесной работе Ходорковского и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Но страшнее тренда «сортировка как нормальная практика в медицине РФ» еще никто не придумал за всю пандемию, и у Вольтской есть шанс стать новым любимым автором главного инвестора оппозиции.