Андрей Носков: только положительная энергия поможет зрителю вернуться в театры. ФАН-ТВ

В России постепенно начали снимать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, но культурные учреждения все еще закрыты. Актер театра и кино, кинорежиссер Андрей Носков в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, как театры будут выходить из самоизоляции и что поможет зрителю вернуться в храмы искусства.

Актер рассказал, почему виртуальные театры не смогут заменить реальные, и какие проекты пока заморожены в ожидании своего часа.

«Я понимаю, что в стране много проблем, но по факту очень много артистов, которые официально, и я в том числе, работают по трудовому договору с разными театрами, вдруг на два с половиной месяца остались без копейки. В Европе, Америке артистам выплачивали пособия, нам нет. <…> Что будет дальше, ну посмотрим. Я думаю, что будет медленно и грустно, потому что зритель будет бояться ходить в общественные места. С одной стороны, мы ждем, что он рванет и скажет: дайте нам зрелища! С другой стороны, он будет бояться, а значит, будет реакция не та, все будет не так. <…> Зритель приходит в театр плакать и смеяться, а потом уже, уходя, задумываться, поэтому ничего не заменит этого живого стресса в самом хорошем смысле, который зритель получает в театре. <…> Театр — это живое. Вот сейчас мы это понимаем в очередной раз, что та вибрация, которая происходит в театре, тот диалог на любом уровне: на смысловом, на музыкальном, на молчаливом, когда слово какое-то до зрителя долетает, он не заменим ничем. <…> Я только надеюсь на то, что та положительная энергия, не важно от драмы, от трагедии, которая идет в театре, то эмоциональное впечатление, которое зритель получает только в театре, это ни на что не похожее ощущение нахождения зрителя в театре. Я надеюсь, что вот эта положительная энергия вдохновит зрителя и снимет с него тот испуг и тот стресс, который нагнетается вокруг. <…> Тут есть какие-то свои плюсы, наверное, потому что я знаю, что вышло несколько веб-сериалов, которые вдруг в этой ситуации стали как бы новым жанром. Когда в разных окошках артисты что-то играют и так далее. <…> У нас сейчас есть хорошая идея такого мини-сериала, который начинается в карантине, а заканчивается, я надеюсь, в счастливой жизни. Поэтому мы приступим плотно к этому проекту, такая будет лирическая история пары. Он и она, мужчина и женщина, как они оказались в этом карантине, и что они из этого вынесли, какие уроки, а какие не вынесли», — поделился Андрей Носков.