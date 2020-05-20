Сын Фатеевой опасается, что помощник Алибасова может завладеть жилплощадью актрисы

Москва, 20 мая. Сын актрисы Натальи Фатеевой Владимир Басов опасается, что помощник продюсера Бари Алибасова Сергей Моцарь может завладеть жилплощадью его матери. Об этом он рассказал на шоу «Пусть говорят».

Сейчас 85-летняя Фатеева ведет затворнический образ жизни и практически не общается с родственниками. Звезда фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» перемещается на костылях, поэтому ей тяжело обходиться без посторонней помощи. В бытовых делах актрисе помогает Моцарь, который привозит Фатеевой продукты.

«Когда я и моя сестра ухаживали за ней, Сережи в ее жизни не было. Нас не стало, и он ей резко понадобился», — поделился Басов.

Сейчас Фатеевой принадлежит половина пятикомнатной квартиры на Фрунзенской набережной. Как сообщили юристы, другой частью квартиры владеет дочь актрисы от третьего брака Наталья, которой даже пришлось судиться с матерью за недвижимость.

Сам Басов не заявлял права на жилплощадь матери, однако сын актрисы опасается, что на недвижимость будет претендовать Моцарь. При этом Басов считает, что Фатеева вряд ли перепишет долю в квартире на помощника Алибасова.

«До Сергея были и другие люди, полковник еще один был. Спустя время, всех их она из своей жизни выбрасывает, это стиль ее жизни», — цитирует сына Фатеевой KP.RU.

Что касается Моцаря, то он опровергает обвинения в попытке завладеть жилплощадью пожилой актрисы.

«Вопрос про квартиру Натальи Николаевны никогда не поднимался!» — сказал помощник продюсера.

Примечательно, что Моцарь уже замешан как минимум в одном скандале с недвижимостью. Так, ранее Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру, которую подарила продюсеру его супруга актриса Лидия Федосеева-Шукшина.