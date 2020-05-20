В Совфеде предложили признать Победу во Второй мировой войне наследием человечества

Москва, 20 мая. Совет Федерации поддержал проект обращения к народам и парламентам мира в связи с 75-летием Победы. Соответствующее решение принято на пленарном заседании в среду, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В тексте обращения палата напоминает о преступности попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, которые были отражены в результатах работы Нюрнбергского трибунала. Документом также поддерживается инициатива председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о признании Победы во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества.

«Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом не допускать искажений исторической правды, противодействовать прославлению бывших членов организации «Ваффен СС», нацистского, фашистского, бандеровского и им подобных националистических движений, их нынешних наследников и продолжателей, привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей, допускает отрицание Холокоста и истребления нацистами так называемых неарийских народов, прославляет нацистских палачей», — зачитал текст обращения глава комитета СФ Константин Косачев.

Наш общий долг — не просто чтить память погибших за свободу и мир на Земле, а всеми силами защищать то правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, напомнили сенаторы.

Также Совет Федерации решительно осуждает стремление отдельных политических сил в мире выгородить истинных виновников войны. По словам Косачева, подобные действия аморальны и преступны по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение земли от этого зла.