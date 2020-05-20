Москва, 20 мая. Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией были приняты меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В РФ был принят ряд ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией. В частности, закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. С конца марта действует режим самоизоляции, в ряде регионов он продлен до 31 мая.

За минувшие сутки в России подтверждено 8764 случая заболевания COVID-19. Число заболевших в стране увеличилось до 308 705. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По последним данным, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 2699 новых случаев, Московской области — 903, Санкт-Петербурге — 455 случаев.