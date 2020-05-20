Астролог Володина нашла причины развода Гагариной с Исхаковым

Москва, 20 мая. Развод певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым стал следствием положения Венеры в Солнечной системе, которое она будет занимать с 13 мая по 25 июня. Такое объяснение в своем Instagram представила звездный астролог Василиса Володина.

Ранее стало известно, что Гагарина рассталась со своим супругом после шести лет брака. По слухам, пара пока не оформила развод, но уже несколько месяцев не живет вместе.

«Много чудес на любовно-сексуальной почве с 13-го мая, поворота Венеры», — начала свой разбор ситуации Володина.

В этот период Венера считается ретроградной. Планета, двигаясь по внутренней орбите, обгоняет Землю, в результате создается иллюзия, что она движется в обратном направлении.

Астрологи считают, что ретроградная Венера оказывает сильнейшее влияние на личную жизнь людей, часто внося в нее путаницу и кардинальные изменения.

«Процесс ретроградности не только создает сложности, он чаще обнажает те проблемы, что уже были. И, анализируя данные Полина-Дмитрий, могу сказать уверенно — сложности начались давно», — резюмирует астролог.

Напомним, для Гагариной брак с Исхаковым стал вторым. Пара заключила союз осенью 2014 года, в апреле 2017 года у супругов появилась дочь Мия.