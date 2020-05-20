В Кузбассе число выявленных случаев коронавируса достигло 365

Кемерово, 20 мая. Медики за сутки выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции в Кузбассе. Общее число инфицированных в регионе достигло 365. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в Новокузнецке опасную инфекцию выявили у сотрудницы детского сада. В настоящий момент женщина госпитализирована, специалисты устанавливают круг лиц, с которыми она контактировала в последнее время, передает «Газета Кемерова».

Подчеркивается, что в настоящее время 235 пациентов остаются под наблюдением медиков, 123 успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, семь скончались.

Ранее сообщалось, что волонтеры «Единой России» передали представителям Роспотребнадзора в Приморском крае 200 экспресс-тестов южнокорейского производства. Они позволяют в течение 10 минут определить наличие в организме человека опасной инфекции, передает «Дейта».