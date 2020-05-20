В России выявили 8764 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 20 мая. За минувшие сутки в России подтверждено 8764 случая заболевания коронавирусом. Число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до 308 705. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 20 мая, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 2699 новых случаев, Московской области — 903, Петербурге — 455.

Число излечившихся от коронавируса достигло 85 392 человека. За сутки зафиксировано 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2972 человека.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (152 306), Московской области (30 091), Петербурге (11 795), Нижегородской области (7209) и Республике Дагестан (3643).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 20 мая, в мире достигло 4,9 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 324 тысяч человек.

В России продолжает действовать ряд превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. В стране были закрыты развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-центры, бары и рестораны, школьников и студентов перевели на дистанционный режим, а многие работодатели отправили своих сотрудников на удаленку.