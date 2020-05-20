Мария Орзул рассказала о травле после трехсекундного поцелуя с Дзюбой

Москва, 20 мая. Телеведущая Мария Орзул рассказала поклонникам, как пережила травлю после инцидента с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой незадолго до вылета национальной команды на матч отбора к Евро-2016 в Черногорию. Об этой истории она сообщила во время эфира в Instagram с журналисткой Марией Командной.

Как уточнила девушка, на нее «обрушилась вся пресса». Ей звонили от телеведущих Александра Гордона, Андрея Малахова, чтобы пригласить для участия в программах.

«Я никогда не позволила бы себе это сделать. Хотя я могла бы прийти и сказать, что было на самом деле. С мужем год или полтора я уже не жила к тому моменту», — подчеркнула она.

Орзул посетовала на то, что «из-за поцелуя, из трех секунд такую травлю устроили». Телеведущая вспомнила, как буквально на следующий день поле инцидента на нее посыпались оскорбления в социальных сетях, а многие журналисты рассказывали про нее ложную информацию. Кроме того, по ее словам, в период травли ей стало настолько тяжело, что она оказалась под капельницей.

«После этой истории у меня долго не было отношений. Я боялась, что это может вылиться на моего любимого человека», — пояснила она.

Кроме того, она пояснила, что Дзюба не был ее любовником. Напомним, в 2015 году папарацци застукали ее возле гостиницы сборной России в машине с женатым футболистом Артемом Дзюбой.