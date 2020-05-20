Партия Порошенко прокомментировала опубликованный компромат на него

Киев, 19 мая. В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвали «российской провокацией» публикацию записи разговора экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

В партии заявили, что опубликованный фрагмент записи якобы был сфабрикован, чтобы дискредитировать Украину. Сторонники Порошенко уверены, что эта «российская провокация» направлена на то, чтобы подорвать «двухпартийную поддержку Украины со стороны США» и вовлечь Киев в американскую избирательную кампанию.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач опубликовал запись телефонного разговора, в котором Порошенко, будучи президентом, якобы хвастался перед Байденом поднятием коммунальных тарифов выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). В беседе с тогдашним украинским президентом человек с похожим на Джо Байдена голосом также предложил 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с его сыном Хантером Байденом.

Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии Федеральному агентству новостей назвал поведение Порошенко позором. В целом пятый президент Украины часто шел на поводу у представителей Запада, полагает Кравчук.