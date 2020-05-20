Кто сможет досрочно выйти на пенсию в России связи с пандемией коронавируса

Правительство РФ рассматривает в качестве антикризисной меры смягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Это предложение является частью плана по восстановлению российской экономики, пострадавшей в связи с нерабочими днями, объявленными из-за пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом.

Меры по поддержке занятости и снижению социальной напряженности правительству РФ предложило Минэкономразвития, которое разрабатывает соответствующий документ совестно с Минтрудом по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Финальная версия документа должна быть готова к 25 мая, сообщают «Известия».

Кто может рассчитывать на досрочную пенсию

До конца 2020 года на досрочную пенсию смогут уйти потерявшие работу граждане, которым до наступления пенсионного возраста остается три года, вне зависимости от общего стажа работы.

Таким образом, на досрочную пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте 53,5 года и мужчины, достигшие возраста 58,5 года.

Также для досрочного выхода на пенсию не потребуется подтверждение в службе занятости факта, что человек не может найти новую работу.

Ранее возможность досрочного выхода на пенсию предоставлялась тем, кто потерял работу за два года до наступления пенсионного возраста, и у кого страховой стаж составлял 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также требовалось документальное подтверждение невозможности найти новую работу.

Другие меры поддержки граждан, потерявших работу из-за кризиса

— Повысить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. руб. на три месяца с мая 2020 года. — Приравнять к МРОТ на три месяца с мая 2020 года размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить деятельность после 1 марта. — Активно развивать гибкие формы занятости, разрабатывать онлайн-программы переобучения и повышения квалификации.

Напомним, начиная с последней недели марта и до 12 мая в России были объявлены нерабочие дни в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии COVID-19. Это привело к кризисным явлениям в экономике, которые затронули в том числе рынок труда. Подобные явления наблюдаются о всем мире.

Правительство России разработало ряд антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса, в том числе предусмотрены прямые выплаты на всех детей до 16 лет.