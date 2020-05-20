Сатановский иронично отреагировал на заявление Японии о принадлежности Южных Курил

Москва, 20 мая. Заявления Японии по поводу принадлежности Южных Курил можно сравнить с притязаниями президента США Дональда Трампа, который собирается «забрать Луну под Америку». Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Ранее МИД Японии представил ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии», в котором говорилось о претензиях на южную часть Курильских островов, при этом в прошлогоднем докладе подобная формулировка отсутствовала, напоминает Infox.ru. По словам Сатановского, обращать внимания на претензии Японии не стоит, а Токио может «выпускать какие угодно бумаги».

«Оно может претендовать на бывшую германскую часть Папуа — Новой Гвинеи, или, например, на Маньчжурию. А мне какая разница? <…> Ну, хочется людям», — иронично заявил политолог.

Напомнив о притязаниях Трампа на Луну, эксперт отметил, что Япония с тем же успехом может претендовать на Венеру или созвездие Большой Медведицы. По словам Сатановского, Курилы принадлежат Токио в той же мере, что и космические объекты. Также политолог заявил, что, руководствуясь логикой Японии, Турция может претендовать на Крым.

«Вон, Турция может написать, что ей принадлежит Крым. Потому что когда-то она там командовала крымскими султанами, и вообще первый туризм в Турцию организовывали крымские ханы. <…> Ну, и чего такого. Обращать внимание, что ли?» — сказал Сатановский в комментарии «Царьграду».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что новые притязания Японии на Курильские острова являются результатом работы Госдепа. Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему не намерена отдавать свои земли другим государствам.