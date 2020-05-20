Галкин в костюме Бэтмена исполнил «гимн» самоизоляции

Москва, 20 мая. Российский шоумен и юморист Максим Галкин предстал перед своими поклонниками в костюме Бэтмена и исполнил песню, посвященную самоизоляции. Новый ролик появился в его профиле в Instagram.

«Мистер Икс. Гимн самоизоляции», — подписал Галкин видео.

Юморист признался, что набрал лишний вес и рассказал о своей главной мечте — поскорее вернуться к работе, чтобы перестать постоянно подходить к холодильнику.

«Тортик, пельмени, еще картофан, и вот подо мною треснул диван», — исполнил на видео Галкин шуточную песню собственного сочинения.

Судя по всему, юморист, действительно, переживает из-за набранных килограммов, поэтому решил посвятить этой проблеме сразу несколько строк в песне.

«Заняться спортом каждый день я обещаю, а утром снова все посылаю. Потом я в джинсы, как обычно, не влезаю. Но есть ответы, они просты — ушили вещи все мои коты», — пропел Максим Галкин.

Он также выразил сожаление по поводу того, что теперь люди должны соблюдать социальную дистанцию. Артист предстал перед поклонниками в разных образах, также на видеозаписи появилась и его супруга Алла Пугачева. Подписчики юмориста остались в восторге от «гимна» самоизоляции и поблагодарили Галкина за хорошее настроение, а примадонну российской эстрады осыпали комплиментами.

«С большим удовольствием послушала эту арию», — написала kiselevagalina5. «Талантище! Обожаю! Повезло Аллочке!» — добавила helenavagner21. «Максим и Алла, вы бесподобны», — одарила комплиментом ve.ra7985.

Во время самоизоляции шоумен Максим Галкин увлекся садоводством. По его словам, Алла Пугачева придумала сделать теплицу, благодаря которой домашние теперь могут лакомиться свежими овощами. Отметим, Пугачева вместе с супругом и двойняшками Гарри и Лизой живет в деревне Грязь.