Sohu рассказала, как Россия заставила корабли НАТО бежать из Баренцева моря

Москва, 20 мая. Россия заставила бежать корабли НАТО из Баренцева моря, Североатлантический альянс не был готов к неожиданному жесткому ответу, пишут китайские средства массовой информации.

По данным журналистов, четыре военных эсминца, три из которых принадлежат ВМС США, а один британскому флоту, в начале этого месяца вошли в Баренцево море.

Как пишет издание Sohu, ожидалось, что корабли альянса будут проводить учения в данном регионе до середины мая. При этом в последний раз корабли НАТО заходили в этот район около 30 лет назад. По мнению китайских экспертов, российские военные нарушили планы НАТО. Как объяснили специалисты, Россия заставила ретироваться эсминцы ранее намеченного срока.

Несмотря на то, что три дня военные блока «чувствовали себя комфортно» в Баренцевом море, утром 8 мая силы НАТО ждала неприятная неожиданность. Корабли ВМФ России начали крупномасштабные военные учения в этом же регионе. Моряки начали стрельбы прямо «под носом» у кораблей НАТО.

Как пишет издание «ПолитРоссия», ответ со стороны России, который дал ясно понять, кто господствует в данном регионе, заставил силы НАТО буквально бежать ранее намеченного срока из Баренцева моря.

Ранее в Совфеде напомнили НАТО о быстром ответе России на морские провокации. Британский разведывательный корабль ранее HMS Echo вошел в акваторию Черного моря. В Совете Федерации сочли появление иностранного корабля в относительной близости российских границ очередной провокацией против Москвы.