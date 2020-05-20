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Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и Гиркиным

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Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и Гиркиным

Украинские СМИ и соцсети уже сутки обсуждают интервью, взятое местным тележурналистом Дмитрием Гордоном у экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина. Масла в огонь подлила попытка Гордона представить эту беседу как «операцию, проведенную совместно с СБУ», но в спецслужбе такое сотрудничество быстро опровергли. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева. 

19 мая Служба безопасности Украины заявила, что интервью с экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) «является личной инициативой журналиста Дмитрия Гордона». При этом в спецслужбе пообещали «детально изучить» всю информацию, обнародованную в беседе. Напомним, после громкого скандала вокруг интервью с экс-руководителем повстанцев в Донбассе Гордон сказал, что брал его якобы «при содействии спецслужб Украины, а флешки отправил в Гаагский трибунал».

Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и ГиркинымПо правде говоря, эта история в любом случае пагубно скажется на репутации Гордона как журналиста-интервьюера. Многие на Украине не любили его и раньше, задолго до этого случая. Обыватели недолюбливали Гордона за жеманность, демонстративную «элитарность» и псевдоизысканность, за мерзкую улыбку, лживые глаза и странную мимику. Будучи журналистом, он не раз прямо говорил в своих эфирах гостям, что «не принадлежит к простому народу» и «достаточно богат, чтобы не работать каждый день». На фоне неуклонного общего обеднения в стране такое бахвальство сильно раздражало людей.

Украинские журналисты-профессионалы не любили его за то, что в ходе своих интервью Гордон постоянно «ложился» под собеседников, немыслимо льстил им и фальшиво улыбался. И при всем том, по сути, он не имел четкой гражданской позиции и старался никогда не «додавливать» по ключевым вопросам тех, кого интервьюировал. После победы Майдана Гордон стал называть себя «убежденным проукраинским журналистом», но в основном для того, чтобы не иметь проблем с «патриотической» частью общества. Проще говоря, чтобы не получить по голове и не лишиться работы. Все это не мешало ему периодически брать интервью у селебритиз из России и даже самому давать их Юрию Дудю и ведущим программы «60 минут» на «России-24».

Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и Гиркиным

Что касается Гиркина, то его персона — особый раздражитель для украинской «партии войны». Все радикалы помнят, что именно он первым взял в руки оружие в Донбассе, захватив Славянск, и что без Гиркина, возможно, никакой войны в Донбассе сейчас не было бы вообще. Знают в Киеве и то, что даже в самой России отношение к Стрелкову неоднозначное. Его не любят не только прозападные либералы, но и многие сторонники Новороссии. Они обвиняют Стрелкова в том, что тот «сдал Славянск и хотел сдать Донецк», плохо руководил войсками и то и дело впадал в панику.  

Впрочем, все это не спасло Дмитрия Гордона. Его аргументы о «кооперации с украинскими спецслужбами» и флешками для Международного трибунала в Гааге никого не убедили, да и не могли убедить. Хотя бы потому, что в целом из всех признаний Гиркина следует один, но главный вывод: Россия не причастна и к десятой доле тех злодеяний, в которых ее обвиняет Украина. Она не претендует на украинские территории, не испытывает ненависти к украинцам и в принципе тяготится самим фактом контроля над столь проблемной территорией. Причем заявил обо всем этом человек, совершенно не склонный оправдывать Москву. 

Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и Гиркиным

Именно этот вывод больше всего взбесил украинских «патриотов», ведь он подрывает всю «теорию заговора» со стороны России, на которой и строится их политика. Они наперегонки обвиняют Гордона в «страшном предательстве», обзывают его последними словами, а самые безбашенные из них и вовсе призывают к его «посадке» или уничтожению. Вменяемые же украинские эксперты пытаются понять, зачем Дмитрию Гордону вообще понадобился такой «хайп на грани фола», а также то, насколько сейчас надежны его связи в высших эшелонах власти Украины, ведь теперь ему действительно может светить уголовное преследование.

Киевский политолог, глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил, что даже если в СБУ на самом деле давали Гордону перечень вопросов для интервью со Стрелковым, то это «уже не совсем журналистика» и это может создать для Гордона большие проблемы в будущем. 

«Интервью Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным снимают барьеры и вводят в круг прикасаемых тех людей, которые для части украинцев являются явными, безусловными врагами, — сказал он. — Что касается общей оценки интервью, то я понимаю журналистскую логику и догадываюсь, что после этих скандалов вокруг них рейтинги сайта Гордона, а также его просмотры в YouTube возрастут в разы. Логика журналиста здесь понятна, и то, что он время от времени играет на эпатаж, — это тоже часть его стиля». 

Эксперт привел примеры из недавнего прошлого, когда коллеги Гордона брали интервью у Андрея Портнова (главного на тот момент раздражителя для режима бывшего президента Порошенко), а потом — у экс-премьера Украины Николая Азарова. 

Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и Гиркиным

«Проблема в том, что через такие интервью журналист вольно или невольно производит легитимацию того или иного скандального персонажа. После успешного интервью этот персонаж становится приемлем, люди понимают: ага, значит, с ним можно общаться. Это как в дипломатии — там с персоной нон грата нельзя общаться никому, просто в силу ее статуса, — пояснил глава центра «Пента». — Такие интервью могут сильно повлиять в будущем на доверие к Гордону со стороны тех, с кем он планирует общаться.

Если в СБУ ему давали перечень вопросов для интервью, то тогда это уже не совсем журналистика. И любой человек, у которого он будет брать интервью, задастся вопросом: «А он сейчас журналистской работой занят или «барабанит» на спецслужбы?» Мне кажется, Гордон ступил на скользкую дорожку. Он резко увеличил риски для себя не как человека, а как для журналиста. Он играет на грани фола, и в этой ситуации очень легко выпасть из обоймы журналистов и стать в глазах общества тайным агентом СБУ». 

Киевский политический эксперт Александр Кочетков считает, что интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным «были не спецоперацией СБУ, а желанием журналиста славно хайпануть». 

«Впрочем, вполне возможно, эти интервью Гордона были сделаны с одобрения СБУ — что бы там ни заявляли. Деградация очень многого на Украине, в том числе и деятельности спецслужб, вполне могла дойти до того, что даже ситуацию с Гордоном теперь можно назвать «спецоперацией». На деле же это чистая журналистская самодеятельность, которую он просто прикрыл нашими дилетантскими спецслужбами во главе с дилетантским же руководителем, экс-членом «95-го квартала» Бакановым», — отметил он.

Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и Гиркиным

Политический эксперт также указал, что разговорами о «спецоперации» и одновременным широким обнародованием интервью Гордон противоречит сам себе.  

«Брать интервью журналист имеет право у кого угодно, но вызывает большие вопросы сам факт обнародования этих материалов. При реальной операции спецслужб было бы так: взяли интервью, записали и начали использовать по назначению. Но нет, Гордон сначала их широко обнародовал, получил дикий хайп, собрал тысячи лайков и проклятий, монетизировал свою смотрибельность на YouTube.

Но, как журналист, он имеет безусловное право брать интервью у кого угодно, также и украинское общество имеет право относиться к нему как считает нужным. Здесь все сбалансированно: сам захотел, сам получил хайп, и сам же нарвался на жесткую позицию правой части общества. Все закономерно», — резюмировал Кочетков. 

Украинский журналист Юрий Ткачев констатировал: Гордон наглядно показал, что на Украине сегодня быть стукачом не стыдно, а почетно.

«Гордон на всю страну заявил: в ходе интервью у Поклонской и Стрелкова он шестерил на СБУ. В любом нормальном государстве это был бы неминуемый конец карьеры для журналиста! Да на самом деле многие западные сотрудники массмедиа работают на спецслужбы своих стран, периодически выполняют их заказы. Но признаваться в том, что ты это действительно делаешь, в этих государствах прессе все-таки западло. Но не на Украине, — с грустью сказал он.

— Господа, помните: когда вы беседуете с любым украинским журналистом, он вполне может документировать вас для спецслужб. И хорошо еще, если только для них. Так что думайте о том, что говорите, а также о том, зачем вам вообще общаться с украинскими журналистами».

Ткачев уточнил, что Гордон, говоря о «взаимодействии с СБУ», нес полный бред. 

«В подобном документировании нет ни малейшего смысла — с точки зрения любых расследований. Если он о чем-то там и договорился с СБУ, то только о том, что они организуют ему «крышу». И здесь крайне важен сам подход: на Украине быть стукачом не стыдно, а почетно. И Гордон это полностью подтвердил», — резюмировал журналист. 

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