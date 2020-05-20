Дмитрий Гордон расплатится карьерой за интервью с Поклонской и Гиркиным

Украинские СМИ и соцсети уже сутки обсуждают интервью, взятое местным тележурналистом Дмитрием Гордоном у экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина. Масла в огонь подлила попытка Гордона представить эту беседу как «операцию, проведенную совместно с СБУ», но в спецслужбе такое сотрудничество быстро опровергли. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

19 мая Служба безопасности Украины заявила, что интервью с экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) «является личной инициативой журналиста Дмитрия Гордона». При этом в спецслужбе пообещали «детально изучить» всю информацию, обнародованную в беседе. Напомним, после громкого скандала вокруг интервью с экс-руководителем повстанцев в Донбассе Гордон сказал, что брал его якобы «при содействии спецслужб Украины, а флешки отправил в Гаагский трибунал».

По правде говоря, эта история в любом случае пагубно скажется на репутации Гордона как журналиста-интервьюера. Многие на Украине не любили его и раньше, задолго до этого случая. Обыватели недолюбливали Гордона за жеманность, демонстративную «элитарность» и псевдоизысканность, за мерзкую улыбку, лживые глаза и странную мимику. Будучи журналистом, он не раз прямо говорил в своих эфирах гостям, что «не принадлежит к простому народу» и «достаточно богат, чтобы не работать каждый день». На фоне неуклонного общего обеднения в стране такое бахвальство сильно раздражало людей.

Украинские журналисты-профессионалы не любили его за то, что в ходе своих интервью Гордон постоянно «ложился» под собеседников, немыслимо льстил им и фальшиво улыбался. И при всем том, по сути, он не имел четкой гражданской позиции и старался никогда не «додавливать» по ключевым вопросам тех, кого интервьюировал. После победы Майдана Гордон стал называть себя «убежденным проукраинским журналистом», но в основном для того, чтобы не иметь проблем с «патриотической» частью общества. Проще говоря, чтобы не получить по голове и не лишиться работы. Все это не мешало ему периодически брать интервью у селебритиз из России и даже самому давать их Юрию Дудю и ведущим программы «60 минут» на «России-24».

Что касается Гиркина, то его персона — особый раздражитель для украинской «партии войны». Все радикалы помнят, что именно он первым взял в руки оружие в Донбассе, захватив Славянск, и что без Гиркина, возможно, никакой войны в Донбассе сейчас не было бы вообще. Знают в Киеве и то, что даже в самой России отношение к Стрелкову неоднозначное. Его не любят не только прозападные либералы, но и многие сторонники Новороссии. Они обвиняют Стрелкова в том, что тот «сдал Славянск и хотел сдать Донецк», плохо руководил войсками и то и дело впадал в панику.

Впрочем, все это не спасло Дмитрия Гордона. Его аргументы о «кооперации с украинскими спецслужбами» и флешками для Международного трибунала в Гааге никого не убедили, да и не могли убедить. Хотя бы потому, что в целом из всех признаний Гиркина следует один, но главный вывод: Россия не причастна и к десятой доле тех злодеяний, в которых ее обвиняет Украина. Она не претендует на украинские территории, не испытывает ненависти к украинцам и в принципе тяготится самим фактом контроля над столь проблемной территорией. Причем заявил обо всем этом человек, совершенно не склонный оправдывать Москву.

Именно этот вывод больше всего взбесил украинских «патриотов», ведь он подрывает всю «теорию заговора» со стороны России, на которой и строится их политика. Они наперегонки обвиняют Гордона в «страшном предательстве», обзывают его последними словами, а самые безбашенные из них и вовсе призывают к его «посадке» или уничтожению. Вменяемые же украинские эксперты пытаются понять, зачем Дмитрию Гордону вообще понадобился такой «хайп на грани фола», а также то, насколько сейчас надежны его связи в высших эшелонах власти Украины, ведь теперь ему действительно может светить уголовное преследование.

Киевский политолог, глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил, что даже если в СБУ на самом деле давали Гордону перечень вопросов для интервью со Стрелковым, то это «уже не совсем журналистика» и это может создать для Гордона большие проблемы в будущем.

«Интервью Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным снимают барьеры и вводят в круг прикасаемых тех людей, которые для части украинцев являются явными, безусловными врагами, — сказал он. — Что касается общей оценки интервью, то я понимаю журналистскую логику и догадываюсь, что после этих скандалов вокруг них рейтинги сайта Гордона, а также его просмотры в YouTube возрастут в разы. Логика журналиста здесь понятна, и то, что он время от времени играет на эпатаж, — это тоже часть его стиля».

Эксперт привел примеры из недавнего прошлого, когда коллеги Гордона брали интервью у Андрея Портнова (главного на тот момент раздражителя для режима бывшего президента Порошенко), а потом — у экс-премьера Украины Николая Азарова.

«Проблема в том, что через такие интервью журналист вольно или невольно производит легитимацию того или иного скандального персонажа. После успешного интервью этот персонаж становится приемлем, люди понимают: ага, значит, с ним можно общаться. Это как в дипломатии — там с персоной нон грата нельзя общаться никому, просто в силу ее статуса, — пояснил глава центра «Пента». — Такие интервью могут сильно повлиять в будущем на доверие к Гордону со стороны тех, с кем он планирует общаться. Если в СБУ ему давали перечень вопросов для интервью, то тогда это уже не совсем журналистика. И любой человек, у которого он будет брать интервью, задастся вопросом: «А он сейчас журналистской работой занят или «барабанит» на спецслужбы?» Мне кажется, Гордон ступил на скользкую дорожку. Он резко увеличил риски для себя не как человека, а как для журналиста. Он играет на грани фола, и в этой ситуации очень легко выпасть из обоймы журналистов и стать в глазах общества тайным агентом СБУ».

Киевский политический эксперт Александр Кочетков считает, что интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным «были не спецоперацией СБУ, а желанием журналиста славно хайпануть».

«Впрочем, вполне возможно, эти интервью Гордона были сделаны с одобрения СБУ — что бы там ни заявляли. Деградация очень многого на Украине, в том числе и деятельности спецслужб, вполне могла дойти до того, что даже ситуацию с Гордоном теперь можно назвать «спецоперацией». На деле же это чистая журналистская самодеятельность, которую он просто прикрыл нашими дилетантскими спецслужбами во главе с дилетантским же руководителем, экс-членом «95-го квартала» Бакановым», — отметил он.

Политический эксперт также указал, что разговорами о «спецоперации» и одновременным широким обнародованием интервью Гордон противоречит сам себе.

«Брать интервью журналист имеет право у кого угодно, но вызывает большие вопросы сам факт обнародования этих материалов. При реальной операции спецслужб было бы так: взяли интервью, записали и начали использовать по назначению. Но нет, Гордон сначала их широко обнародовал, получил дикий хайп, собрал тысячи лайков и проклятий, монетизировал свою смотрибельность на YouTube. Но, как журналист, он имеет безусловное право брать интервью у кого угодно, также и украинское общество имеет право относиться к нему как считает нужным. Здесь все сбалансированно: сам захотел, сам получил хайп, и сам же нарвался на жесткую позицию правой части общества. Все закономерно», — резюмировал Кочетков.

Украинский журналист Юрий Ткачев констатировал: Гордон наглядно показал, что на Украине сегодня быть стукачом не стыдно, а почетно.

«Гордон на всю страну заявил: в ходе интервью у Поклонской и Стрелкова он шестерил на СБУ. В любом нормальном государстве это был бы неминуемый конец карьеры для журналиста! Да на самом деле многие западные сотрудники массмедиа работают на спецслужбы своих стран, периодически выполняют их заказы. Но признаваться в том, что ты это действительно делаешь, в этих государствах прессе все-таки западло. Но не на Украине, — с грустью сказал он. — Господа, помните: когда вы беседуете с любым украинским журналистом, он вполне может документировать вас для спецслужб. И хорошо еще, если только для них. Так что думайте о том, что говорите, а также о том, зачем вам вообще общаться с украинскими журналистами».

Ткачев уточнил, что Гордон, говоря о «взаимодействии с СБУ», нес полный бред.