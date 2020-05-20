Ахмад Мисмари объявил о создании в Ливии зоны, свободной от боестолкновений

Тобрук, 20 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари прокомментировал ситуацию, складывающуюся вокруг режима тишины в Ливии и инициировал создание «зоны, свободной от прямых столкновений». Обращение Мисмари было опубликовано на его странице в Facebook.

«Мы осознаем те трудности, с которыми сталкивается наш народ в Триполи, и опасность, которая угрожает гражданам из-за военных действий, осуществляемых группировками противника и турецкими наемниками. С наступлением священного месяца Рамадан ЛНА в одностороннем порядке объявила о прекращении огня, однако ПНС не поддержало эту инициативу. Террористы, ополченцы и наемники, которые утверждают, что ведут войну за благо ливийского народа, усилили в этот период бомбардировки жилых кварталов, медицинских учреждений и транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы», — утверждает генерал-майор ЛНА.

Последняя неделя Рамадана, как правило, посвящается тому, что мусульмане посещают родственников и друзей в рамках подготовки к Ураза-байраму. По словам официального спикера ЛНА, командование армии Хафтара хочет оградить население Ливии от несчастий в этот период и предоставить людям в Триполи возможность соблюдать обычаи и традиции. С этой целью ЛНА было принято решение о передислокации сил на всех направлениях боевых действий в столице на расстояние 2-3 км.