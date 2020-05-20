Названы правила, которые могут ввести для путешественников после пандемии

Москва, 20 мая. Исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ломидзе рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.

По ее словам, самыми вероятными требованиями для туристов, которые введут после пандемии, будут выдержка социальной дистанции, а также ограничения, связанные с проживанием числа людей в одном номере.

Как пишет «Парламентская газета», по мнению эксперта, могут измениться и требования к авиакомпаниям по заполнению самолетов. Ломидзе сомневается, что требование об отсутствии COVID-19 в будущем станет обязательным.

«Мы не думаем, что впоследствии это требование станет обязательным для всех, в том числе для пляжных туристов», — подчеркнула она.

Специалист напомнила о скорости распространения заболевания. По мнению Ломидзе, справка, а также иммунные паспорта теряют актуальность через несколько часов.

Ранее стало известно, что Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, которое было остановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса. Гахария уточнил, что с середины июня в стране будет возобновлен внутренний туризм, а в июле Грузия сможет принять иностранных туристов. Для них планируется создать так называемые «безопасные коридоры».

Отметим, что Грузия стала не первой страной, которая заявила о планах открыть туристический сезон в этом году. Ранее об аналогичных планах заявляли и в Турции. В июне Анкара собирается открыть авиасообщение с 19 странами, среди них — Грузия, Белоруссия, Германия, Япония, Канада и Китай. Полеты в Россию Турция собирается открыть в июле.