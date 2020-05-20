Милонов заступился за тульскую медсестру, надевшую прозрачный костюм с бикини

Депутат Госдумы Виталий Милонов категорически против наказания медсестры из Тулы, прославившейся за прозрачный защитный костюм и бикини.

Ранее издание «Тульские новости» сообщило об инциденте, который произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. Одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном медицинском костюме, под который надела купальник. По информации портала, девушка решила не использовать обычную одежду, так как внутри комбинезона очень жарко. При этом она не рассчитала, что сам костюм будет просвечивать.

Позже в местном Минздраве сообщили, что сотруднице уже сделано замечание.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — отметили в ведомстве и добавили, что в больнице усилен контроль за использование спецодежды и СИЗ.

Однако с решением Минздрава не согласился член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что «никакие дисциплинарные методы воздействия на девушку точно накладывать нельзя».

«Здесь злого умысла нет, а замечание может быть таким: «Пойми, здесь лежат люди, а ты красивая такая тут ходишь, может быть неловко». Хотя с другой стороны, эта ситуация скорее всего заставила улыбнуться пациентов, которым может быть страшно из-за пандемии. В общем это забавный случай, девушка же не специально так поступила, уверен, она сама смутилась, хотя тут ничего такого не произошло», — говорит Милонов.

В то же время собеседник ФАН раскритиковал пациентов, сделавших снимок медсестры и выложивших его в Сеть. По его мнению, нужно было войти в положение медперсонала, который работает на износ ради здоровья жителей Тулы.

«Тут даже вопрос не в местном Минздраве, а в том, что кто-то стал этот снимок разносить. Взяли и ради получения просмотров на YouTube или в соцсетях информацию разнесли. Врачи заботятся о них, страдают в этих душных костюмах, работают на износ, а они (пациенты — Прим. ФАН) ее так подставляют. Еще раз повторю — наказывать девушку ни в коем случае нельзя, я категорически против», — заключил парламентарий.

Напомним, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее заявлял, что россияне должны соблюдать масочный режим не только в транспорте или в магазине, но и на улице из-за невозможности постоянно сохранять там социальную дистанцию с окружающими.