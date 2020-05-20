Чешские дипломаты нарушают правила парковки более 10 лет. ФАН-ТВ

Сотрудники дипмиссии Чехии в Петербурге нарушают правила парковки прямо у своего консульства и игнорируют ПДД. Неравнодушные жители Санкт-Петербурга в очередной раз пожаловались в ГИБДД о привлечении к ответственности работников консульства.

У здания консульства Чешской Республики на Тверской улице представители дипмиссии уже много лет подряд игнорируют правила дорожного движения Российской Федерации и паркуют свои машины прямо под знаком «Остановка запрещена».

Жители Петербурга постоянно видят нарушения и не понимают, почему граждане России вынуждены искать места и парковаться по правилам, а сотрудникам консульства позволены такие вольности и наплевательское отношение.

Даже «Яндекс. Карты» зафиксировали, что парковаться с нарушениями консулы начали минимум с 2009 года. В очередной раз горожане отправили в ГИБДД жалобу с просьбой привлечь к ответственности сотрудников дипмиссии.

В ответ петербуржцам пообещали провести административное расследование и возбудить дело об административном правонарушении, если оно подтвердится. По словам юриста Артема Яблокова, это максимальная мера.

«Если такого знака парковки непосредственно для представителей дипломатического корпуса нет, а имеется знак, запрещающий парковку, то под таким знаком никто: ни гражданин РФ, ни иностранный гражданин, имеющий иммунитет, парковаться не имеет права. <…> Если мы говорим о сотрудниках консульства, то согласно Венской конвенции, они должны соблюдать законы той страны, на территории которой они работают, осуществляют свою деятельность. Но вместе с тем, безусловно, они нарушают правила парковки, правила дорожного движения, которые попадают под административные правонарушения, которые регулируются КоАП РФ, но и вместе с тем сотрудники ГИБДД вправе только зафиксировать данное нарушение, но не в праве их задерживать, и не в праве их досматривать», — объяснил юрист.

После того как сотрудники ГИБДД зафиксируют нарушение, они обязаны об этом сообщить в консульство, где действия иностранного лица будут расцениваться в соответствии с международным правом. Но, к сожалению, привлечь их к ответственности на территории России, скорее всего, не удастся.

В 2013 году чешского дипломата Карела Харанзу поймали с поличным, мало того, что он нарушил сразу несколько правил дорожного движения, так еще и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только после такого поведения Прага отозвала своего дипломата из Санкт-Петербурга, лишив всех привилегий. Оставшиеся же консулы продолжают парковать свои авто в неположенном месте и накапливать правонарушения.