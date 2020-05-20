Теории заговора и фейки о коронавирусе обсудят в пресс-центре «Патриот»

Санкт-Петербург, 20 мая. В среду, 20 мая, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Теории заговора и борьба за правду».

В каждой стране есть обыватели, которые верят в мировое правительство, вмешательство инопланетян, мистику, тотальный контроль искусственного разума или фейки о коронавирусе. Но конспирологи есть даже среди высокопоставленных чиновников. Так, в США и Западной Европе чиновники регулярно обвиняют российских хакеров во вмешательстве в выборы, а российские СМИ — в поддержке теорий заговора о коронавирусе. Американцев обвиняют в том, что они сфабриковали полеты на Луну, создали коронавирус, чтобы уничтожить Китай, а в военных лабораториях по всему миру продолжают разработку бактериологического оружия. По другим версиям, Билл Гейтс собирается чипировать все человечество, а Дональд Трамп не позже пятницы атакует иранские танкеры, чтобы начать третью мировую войну, без которой американская экономика рухнет.

Связаны ли публикации в СМИ теорий заговора с борьбой за правду или это обычная погоня за трафиком?

Можно ли обвинить президента США Дональда Трампа в распространении фейков?

В чем причина атаки на вышки 5G в Великобритании — система образования Соединенного Королевства или российская пропаганда?

Грозит ли человечеству массовое чипирование?

Ждать ли реакцию Еврокомиссии на информацию, что одним популярным российским телеканалом управляют инопланетяне?

Когда, наконец, рванет вулкан Йеллоустон?

Захватит ли искусственный разум нашу планету или она уже под его контролем?

Начнется ли третья мировая война в эту пятницу или в эти выходные еще успеем отдохнуть?

Кто входит в состав мирового правительства?

Что страшнее — ГМО-помидоры или вышки 5G?

Об этом и многом другом мы поговорим в рамках нашего эфира с экспертами: политологами, учеными, футурологами, общественными деятелями и даже с экстрасенсами.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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