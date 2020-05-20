Всемирный банк предупредил о росте нищеты из-за пандемии коронавируса

Москва, 20 мая. Около 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней бедности из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, его заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Дэвид Мэлпас заметил, что пандемия приостановила развитие многих ведущих экономик мира, а это может «привести к тому, что порядка 60 млн людей окажутся в состоянии крайней нищеты», пишет «ФедералПресс».

«Это сведет на нет значительную часть последних достижений в борьбе с бедностью», — добавил Мэлпас.

По его словам, для возвращения к экономическому росту нужно максимально быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию и в обязательном порядке предоставлять помощь бедным слоям населения, в том числе финансовую. Также, с точки зрения президента Всемирного банка, важно поддерживать частный сектор и укреплять устойчивость экономики.

В заявлении организации подчеркивается, что за период борьбы с пандемией она оказала помощь ста странам, на которые приходится 70% населения планеты. В общей сложности Всемирный банк намерен выделить развивающимся странам 160 миллиардов долларов в виде грантов и займов. Деньги будут направлены на борьбу с последствиями пандемии.

В России продолжает действовать ряд превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, вспышка которой произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Об этом напоминает телеканал «360». В стране были закрыты развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-центры, бары и рестораны, школьников и студентов перевели на дистанционный режим, а многие работодатели отправили своих сотрудников на удаленку.

Граждан страны, малый и средний бизнес поддерживают на фоне ограничительных мер, которые могли привести к финансовым трудностям, пишет «Ридус». В частности, введены кредитные каникулы и налоговые льготы. Семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. А семьям с детьми от 3 до 16 лет положены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, отмечает «Царьград».

Вакцина от коронавируса сейчас находится в разработке и проходит необходимые испытания. Так, американские и швейцарские ученые нашли антитела, которые могут нейтрализовать вирус SARS-CoV-2 в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. Специалисты выяснили, что у людей, которые переболели атипичной пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV, появились различные антитела, которые нацелены на S-белок, играющий важную роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.