В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

Пекин, 20 мая. Пять новых случаев заражения коронавирусом и 16 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

За тот же период выздоровели три пациента, летальных исходов не было. Как объяснили в ведомстве, из пяти новых случаев четыре локальных (все в провинции Цзилинь) и один оказался ввозной — в автономном районе Внутренняя Монголия.

При этом в целом за все время эпидемии в Китае было выявлено 1708 ввозных случаев COVID-19, 1662 человека уже выздоровели, в больницах на данный момент продолжают лечение 46 пациентов.

Общее число выявленных больных коронавирусом с декабря составило 82 965 случаев. Выздоровели 78 244 человека выздоровели, 87 остаются в больницах, 4634 погибли.

Напомним, ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Латинской Америке позволяет предполагать, что регион станет новым очагом распространения коронавируса. По словам главы отделения «Врачей без границ» в Бразилии Аны де Лемос, в течение последних недель в Латинской Америке наблюдается рекордный уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

По данным СМИ, в некоторых латиноамериканских городах обстановка идентична ситуации в США и Европе на пике эпидемии. В двухмиллионном городе Манаус в Бразилии наблюдается троекратное увеличение смертности. Аналогичную статистику показывали Лондон и Мадрид, которые отличились наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Эквадорский город Гуаякиль, по мнению автора материала, может стать вторым Нью-Йорком, в нем уже погибло в пять раз больше, чем в предыдущие годы.