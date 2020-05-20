Появились подробности обрушения в жилом доме в Саратовской области

Саратов, 20 мая. Женщина пострадала при обрушении лестничных пролетов в подъезде многоквартирного дома в Энгельсе в Саратовской области. Появились фото и видео с места ЧП.

В третьем подъезде дома №35, расположенного в «Летном городке» (Энгельс-1), произошло чрезвычайное происшествие утром в среду. 37-летняя женщина, собиравшаяся на работу, вышла из свой квартиры на третьем этаже и стала спускаться по лестнице. Вместе с ней обрушились пролеты со второго по четвертый этаж.

На место незамедлительно были вызваны спасатели, которые оперативно извлекли женщину из под завалов. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии. У ее разволновавшегося супруга резко подскочило давление, но отправлять в больницу его не стали.

По предварительным данным, дом является аварийным и подлежит расселению, однако люди там оставались жить. В общей сложности из дома было эвакуировано 25 человек. Спасатели использовали автолестницу, чтобы вызволить из квартир подъезда, где произошло ЧП, шестерых человек.