Условия досрочного выхода на пенсию станут мягче. События дня. ФАН-ТВ

Правительство смягчит условия для досрочной пенсии Условия для досрочного выхода на пенсию могут стать мягче. Правительство рассматривает такую возможность, как один из шагов по выходу экономики России из кризиса. План восстановления подготовили в Минэкономразвития и направили в кабмин. Согласно документу, уже до конца 2020-го на заслуженный отдых смогут претендовать те, кому до пенсии остается три года. Общий размер стажа на это никак не повлияет. Сейчас на пенсию могут уйти россияне, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. Но для этого невозможность трудоустроиться должны подтвердить в службе занятости, а общий стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

В Клинском районе Московской области разбился вертолет В Клинском районе Московской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту вертолета находились трое членов экипажа, все они погибли. По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На месте работает специальная комиссия. Известно, что поисковая группа уже обнаружила оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, их состояния удовлетворительное.

Вывозной рейс из Парижа доставил россиян в Петербург Очередной вывозной рейс из-за границы прибыл в Петербург. На этот раз 244 гражданина нашей страны вернулись из Парижа. 78 человек сошли с воздушного судна в Пулково — это жители Северной столицы и Ленобласти. Остальные продолжат путешествие до Москвы. У всех прибывших возьмут анализы, а также проверят наличие симптомов коронавируса. Они получат официальное предписание о двухнедельном карантине. По домам и в обсерватор людей развозят на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД.