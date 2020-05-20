Эксперты Роскачества проверили женские джинсы на безопасность

Москва, 20 мая. Эксперты Роскачества провели исследование женских джинсов и проверили популярный элемент гардероба на безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Основываясь на пожелании потребителей, эксперты проверили джинсы семи торговых марок: «Твое», Baon, Gloria Jeans, Zara, H&M, Levi’s и Love Republic. Одежду некоторых марок исследовали повторно — в 2017 году Роскачество уже проводило масштабную проверку, изучив 35 брендов по 45 показателям качества и безопасности.

Среди джинсов, протестированных повторно, наибольший балл получила марка Levi’s. На втором месте оказались джинсы «Твое», а на третьем — Zara. Эксперты отметили, что при первом исследовании у одежды бренда «Твое» были выявлены несоответствия в маркировке, однако производитель устранил нарушение.

Проверка на воздухопроницаемость показала, что только джинсы «Твое» отвечают требованиям законодательства. Однако в Роскачестве уточнили, что эти требования нуждаются в корректировке, поскольку не учитывают плотность джинсовой ткани. Также эксперты проверили, насколько устойчив окрас ткани к воздействию воды. Требованиям опережающего стандарта соответствовали джинсы «Твое», H&M, Levi’s и Love Republic.

Кроме того, одежду проверили на истираемость. Здесь хорошо показали себя джинсы «Твое», Baon, Gloria Jeans, H&M, Levi’s и Love Republic. Также джинсы проверяли на прочность, подвергая растяжению. Эту проверку прошла продукция марок «Твое», Baon, Gloria Jeans, H&M, Zara и Levi’s. По итогу все джинсы, исследованные специалистами, были признаны безопасными.