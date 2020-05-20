ПФР рассказал, какие периоды стажа больше не войдут в пенсию

Москва, 20 мая. В Пенсионном фонде России рассказали, какой трудовой стаж с 2020 года больше не будет учитываться при начислении пенсии. Так, с 2019 года для назначения пенсии перестали учитываться некоторые периоды стажа, если непосредственно до или после них у гражданина не было периодов работы, за которые направлялись отчисления в Пенсионный фонд.

К таким срокам можно отнести службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет. Туда же относятся временная нетрудоспособность, уход за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом, пожилым гражданином от 80 лет. В стаже больше не будут учитывать время, когда гражданин получал пособие по безработице, период обустройства в процессе переезда в другой регион с целью дальнейшего трудоустройства там.

По данным издания «Дни.24», как объяснили в Пенсионном фонде, периоды очного обучения в высших учебных заведениях как раз исключены из списка, потому что на период обучения отчисления в фонд за гражданина не идут.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, что все семьи с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал, смогут получить выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого родители должны подать заявление в Пенсионный фонд.

Сенатор напомнила, что сумма материнского капитала не изменяется в связи с новыми выплатами, потому что эти средства назначаются за счет средств федерального бюджета. Бибикова также напомнила, что эту выплату можно получить, подав заявление до 1 октября 2020 года.