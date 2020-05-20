Кравчук увидел опасную ошибку Зеленского в управлении Украиной

Владимир Зеленский ровно год занимает пост президента Украины: его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года. В интервью Федеральному агентству новостей бывший украинский лидер Леонид Кравчук подвел итоги первого года пребывания Зеленского у власти. По мнению Кравчука, несмотря на ряд ошибок, новый президент справляется с возложенной на него ответственностью.

Украина стала другой

— Сегодня ровно год, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Как бы вы оценили первый год его власти: что удалось, что нет?

— Нужно дать хотя бы короткую характеристику состояния Украины, в котором начал работать президент Владимир Зеленский. Когда он был избран, Верховная рада оставалась прежней: старая власть, старые взаимоотношения в обществе. Украина — бедная, коррумпированная и крайне неавторитетная страна среди других государств мира из-за коррупции. В конце этого года мы попали в ситуацию коронавируса — это тоже наложило отпечаток на все события, которые происходят в Украине, в том числе на экономику.

Таким образом, почти половину того года, о котором мы говорим, Зеленский работает в очень непростой, объективно сложной ситуации. Но несмотря на это были сделаны важные шаги. Было принято много законов, которые мы не могли принять на протяжении 25 лет: об импичменте президенту, о неприкосновенности депутатов. Ряд новых законов уточнили возможности наказания за коррупцию…

Поэтому можно говорить о том, что ситуация на Украине понемногу меняется. Ситуация не такая, как была до этого, — мы живем в другой стране. Во власти, особенно на высоком уровне, мы уже не говорим о коррупции: мы точно знаем, что президент непричастен к каким-либо схемам.

— Чем вообще Зеленский отличается от своих предшественников?

— Мы знаем, что президент ведет себя достойно, как человек. Он не «вождь», не «учитель», какими были до него. Они говорили, что все знают, все могут и не допускают ошибок. Что ошибки делают все, кроме «вождя». Зеленский — нормальный человек. Когда он допускает ошибки, он признает, что это было сделано в силу определенных причин. Дает анализ, оценки положению, которые близки к тому, что думают люди и что люди хотят видеть.

Поэтому несмотря на бешеную атаку, которую совершают на Зеленского оппозиционеры, да и не только они, все же его рейтинг — почти 60%. Люди видят, что ситуация меняется, что есть шаги, нужные для страны, и что они совершаются в сложной, непростой ситуации.

Контроля нет, и это опасно

— Какие просчеты совершает нынешний президент?

— Нет системной кадровой политики, поэтому допускаются ошибки при назначении людей. Очень серьезная ошибка Зеленского — отсутствие контроля за исполнением решений, законов, за соблюдением конституции. Не может быть такого, чтобы каждый чиновник делал то, что он хочет, и не слушал законов и конституции. Если так относиться к делу, нужно уходить с государственного поста и жить так, как живут все люди.

Есть порядок, есть дисциплина. Контроля, к сожалению, нет. Это опасно. Это может привести к тому, что страна перестанет быть управляемой. Есть и другие проблемы: мы пока не можем решить проблему войны и мира в Донбассе, есть вопрос экономического кризиса… Есть много вопросов, но в целом государство находится в управляемом состоянии и в сложных условиях ведет конструктивную работу.

— Можно ли ожидать, что в президентство Зеленского Донбасс вернется в состав Украины?

— Сложно говорить об этом. Если бы там была только Украина, я сказал бы точно. А там с другой стороны стоит Россия. Этот вопрос решается не только Россией и Украиной. Это и Франция, и Германия: работает минский формат, ОБСЕ.

Речь идет о том, что одна Украина не может решить этот вопрос, а раз не может — мы не можем и точно сказать, когда Донбасс вернется в состав Украины. Я могу сказать одно: идет большая целеустремленная продуктивная работа в этом направлении, вносятся предложения. Мы ищем путь к решению этой проблемы.

Стыд за коллегу

— Как вы оцениваете ситуацию с распространением COVID-19 на Украине?

— Мы своевременно начали использовать карантинные ограничения и придерживаемся их. Это стало правильным и важным шагом для того, чтобы эта страшная болезнь находилась под контролем. Сегодняшние данные говорят, что на Украине больше вылечилось, чем заболело — почти в два раза. Это хороший показатель, нужно это приветствовать и выразить благодарность тем, кто справляется с этой эпидемией.

— 19 мая были опубликованы записи разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, где Байден обещает Порошенко поддержку в размере 1 млрд долларов за то, что тот назначит генеральным прокурором Луценко...

— Послушайте, это говорит о внешнем управлении Украиной! Это просто стыд, когда какая-то даже очень высокопоставленная особа, пусть и такой страны, как США, непосредственно вмешивается в наши внутренние дела и манипулирует президентом Украины, как цыган солнцем. Я это не воспринимаю.

Украина — суверенная страна, она должна действовать, имея честь и достоинство. Однако, к сожалению, Порошенко допускал не только в этом, но и много в чем еще зависимость от других стран. Эта зависимость очевидна, и, полагаю, она будет становиться все более очевидной.

Ранее итоги первого года президентства Зеленского подвел глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, действующий президент Украины не только не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, но и усугубил ситуацию как внутри государства, так и в отношении военного конфликта в Донбассе.