Обрушение произошло в жилом доме в Саратовской области, есть пострадавшие

Саратов, 20 мая. В 4-этажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области произошло обрушение лестничных маршей. По предварительной информации, во время ЧП пострадала женщина. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области, обрушение произошло ориентировочно в 08.25 в доме №35 на улице Летный городок. Рухнули марши между между 2-м и 3-м, 3-м и 4-м этажом.

«Дом 4-этажный кирпичный 4-подъездный. На месте работают спасательные службы. В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам», — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщается, что пострадавшая женщина в создании передана работникам медицинской помощи. Для ликвидации последствия ЧП привлечено 13 спасателей и 5 единиц техники. Дальнейшей угрозы обрушения нет.