Ушедший с поста глава пилотируемых программ НАСА рассказал о своих ошибках

Вашингтон, 20 мая. Заместитель руководителя НАСА по пилотируемым программам Дуглас Ловерро, покинувший свой пост, допустил некую «ошибку» на своей должности. Об этом западные СМИ рассказали со ссылкой на источники и письмо Ловерро.

Как уточнили журналисты, отставки Ловерро добился директор НАСА Джим Брайденстайн. По данным издания Politico, руководитель покинул свой пост примерно за неделю до испытательного пилотируемого полета корабля Crew Dragon. Причины ухода чиновника не раскрывались.

В сообщении ведомства говорилось о том, что он «достиг в НАСА существенного прогресса». Бывший заместитель Ловерро — Кеннет Бауэрсокс — стал исполняющим обязанности главы пилотируемых программ.

Как говорится в письме, попавшем в распоряжение СМИ, Ловерро заявил, что уходит «с тяжелым сердцем», так как допустил «ошибку». Он напомнил, что проработал в космической сфере 40 лет и всегда считал, что иногда в работе нужно рисковать.

«Ранее в этом году я пошел на такой риск, потому что посчитал необходимым выполнить нашу миссию. Теперь, по прошествии определенного времени, ясно, что я допустил ошибку, сделав тот выбор, за последствия которого лишь я один должен отвечать», — написал Ловерро.

Два источника СМИ сообщили, что на увольнении чиновника настоял глава НАСА Джим Брайденстайн. Однако сам ушедший с поста руководитель заявил, что его увольнение произошло не из-за разногласий с главой НАСА или каких-либо опасений по поводу запуска Crew Dragon.