Россияне рассказали, куда отправятся отдыхать после открытия границ

Москва, 20 мая. Большинство россиян собираются отдохнуть за рубежом, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, а границы откроются. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

«Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе туристы планируют провести свой летний отдых в России, в долгосрочной они не готовы отказываться от зарубежных путешествий в пользу российского отдыха», — отметила руководитель направления исследований «Туризм и транспорт» НАФИ Ирина Иванкова.

В онлайн-опросе, который проводился в апреле и мае 2020 года, приняла участие тысяча россиян старше 18 лет, совершавших туристические поездки в другие страны в течение последних двух лет. 88% респондентов ответили, что предпочтут отдых за границей, когда появится такая возможность. 44% указали, что хотели бы посетить европейские страны, а 23% намерены отправиться в Азию. Отдыхать в России даже тогда, когда границы будут открыты, собираются 12% опрошенных. При этом 42% респондентов задумываются об отпуске внутри страны, пока нет возможности отправиться за рубеж.

Исследователи отметили, что отдых в России даже после открытия границ чаще предпочитают туристы старшего возраста. Так, этот вариант выбрали 17% опрошенных старше 55 лет и лишь 7% россиян в возрасте от 18 до 34 лет.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что в июне в России начнет восстанавливаться внутреннее авиасообщение, передает НСН. Что касается полетов за границу, то здесь, по словам министра, все зависит от эпидемиологической ситуации в разных странах. Дитрих предположил, что международные перелеты могут возобновиться уже летом, пишет «ФедералПресс».