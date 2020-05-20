Онищенко посоветовал всем носить маски в сезон простуд

Москва, 20 мая. Россияне должны соблюдать масочный режим не только в транспорте или в магазине, но и на улице из-за невозможности постоянно сохранять там социальную дистанцию с окружающими. В этом уверен заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Как уточнил эксперт, в обществе существует миф о том, что для здоровых людей в ношении маски нет смысла. Как пишет ТАСС, он напомнил, что на улице маски должны носить и здоровые люди. Специалист объяснил, что сохранять дистанцию с прохожими всегда при всем желании невозможно. К примеру, вблизи станции метрополитена и в оживленном подземном переходе.

«Или вы стоите на остановке автобуса, там 3–5 человек. Допустим, дождь, они забились под этот навес — там есть возможность соблюсти социальную дистанцию?» — задал он вопрос.

Отсутствие людей в светлое время суток на улице крупных городов врач назвал «экзотикой». По мнению Онищенко, вопреки распространенному мнению, носить маску полезно всем, а не только выявленным носителям коронавируса.

«При воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда носитель вируса разговаривает, вирусы физиологически выделяются, в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен. А маски, и тканые, и матерчатые, и марлевые, как раз эти капельки задерживают», — подчеркнул он.

Онищенко призвал россиян беречь себя.