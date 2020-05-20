Мясников объяснил высокую смертность от внебольничной пневмонии

Москва, 20 мая. Рано или поздно все люди переболеют коронавирусной инфекцией. Поэтому надо предпринимать меры предосторожности, но не стоит искать в каждом симптоме коронавирус. Такое мнение высказал ученый и телеведущий Александр Мясников во время эфира «Соловьев Live».

«Даже если коронавирус. Ну и что? Да, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Вы понимаете, что это иллюзия. Если мы все будем считать, что каждый чих — это коронавирус, у нас никаких анализов не хватит», — заявил Мясников.

По его словам, инфекция рано или поздно возьмет свое. Поэтому «кому положено умереть — умрут», считает врач. Он также ответил на вопрос, чем объяснить высокую смертность от внебольничной пневмонии.

Как поясняет Мясников, в прошлые годы она вовсе не была ниже, как это принято считать. Согласно статистике, если человека старше 65 лет кладут в больницу с кашлем и отдышкой, вероятность смертности составляет 25%. Если же пациент вылечился, то в следующий месяц умирает вероятностью 7%.

«Так что от пневмонии и на выздоровлении — 32% смертность. То есть каждый третий человек, который старше 65 лет, умирает. От пневмококковых пневмоний 2,5–3 миллиона людей умирают», — сказал Мясников.

Он также посоветовал прививаться от пневмококка и не ожидать, что вакцина от COVID-19 появится скоро. Дело в том, что прививка будет не проверена, поясняет медик.

Напомним, ранее Александр Мясников пояснил, какими препаратами опасно снимать боль при самолечении. Он обратил внимание на тот факт, что из-за пандемии коронавируса люди стали реже обращаться к врачу, опасаясь заразиться COVID-19. Однако доктор подчеркивает, что не все препараты безопасны при самолечении.