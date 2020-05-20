Полевой обсервационный лагерь развернули в Красноярском крае

Москва, 20 мая. Военные развернули полевой обсервационный лагерь на одну тысячу койко-мест в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края. Об этом сообщает Минобороны России.

Госпиталь был открыт для жителей, находящихся на карантине. Как объяснили в ведомстве, сводный отряд российского военного ведомства провел монтажные работы по возведению 50 палаток. В каждой из палаток могут разместиться 20 человек.

Во время периода обсервации врачи будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан.

«В случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Сводный отряд Министерства обороны оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавируса нового типа и на одном из золотодобывающих предприятий района.

Ранее сообщалось, что российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что на летний туристический сезон в ведомстве смотрят с оптимизмом. По словам главы Ростуризма, в регионах правила поэтапного выхода будут разные. Детали уточнят вместе с регионами в ближайшие десять дней. Предполагается, что первыми начнут работу санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В отдельных регионах заработают на первом этапе отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

В настоящее время, по словам Догузовой, Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям, чтобы они не были чрезмерными. В частности, решается вопрос, стоит ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай COVID-19, или можно изолировать только носителя.