В гордуме Уссурийска назвали причину нападения депутата КПРФ на сотрудницу аппарата

Уссурийск, 20 мая. Депутат городской думы Уссурийска от партии КПРФ Александр Шестун напал на сотрудницу аппарата, так как женщина препятствовала попытке членов фракции сорвать заседание. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы Уссурийска.

Ранее сотрудница аппарата уссурийской думы заявила, что Шестун и его помощник напали на нее во время заседания постоянных депутатских комиссий. Как рассказали в пресс-службе, на заседании рассматривались отчет главы округа о деятельности городской администрации в 2019 году, а также исполнение городского бюджета Уссурийска в первом квартале текущего года.

В уссурийской гордуме напомнили, что с момента введения режима повышенной готовности все заседания проходят в большом зале, а депутаты обязаны приходить на встречу без помощников, чтобы не создавать скопления людей.

«Члены фракции КПРФ во главе со своим руководителем Александром Шестуном на совместном заседание депутатских комиссий, по-видимому, пренебрегли общими для всех требованиями и попытались привести в зал своих помощников», — отметили в пресс-службе.

В результате депутат от КПРФ толкнул сотрудницу аппарата гордумы. Пострадавшая уже зафиксировала побои и обратилась в полицию, пишет «Дейта».

Отметим, что это уже не первый скандал, связанный с Шестуном. Так, в марте депутат оскорбил члена молодежного совета и его мать, напоминает «Царьград». Тогда Шестуну рекомендовали принести извинения.