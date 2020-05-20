Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео

Москва, 20 мая. В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».

На запись попали взлет бомбардировщиков и снятый из кабины пилотов полет самолетов над морем.

В общей сложности боевые машины преодолели порядка 4,5 тысячи километров, проведя в воздухе более пяти часов, уточнили в Минобороны России. На отдельных этапах Ту-22М3 сопровождали истребители Южного военного округа.

Российские летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Северной Атлантики, Арктики и Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Американский журнал «The National Interest» назвал бомбардировщик Ту-22М3 лицом ВКС РФ на международной арене. По мнению военного эксперта Чарли Гао, это мощное оружие наводит ужас на врагов РФ по всему миру.

В качестве подтверждения аналитик рассказал, что как только Ту-22М3 появляются в районах с расположениями флота США, американские силы тут же приводятся в полную боевую готовность. По словам Гао, это связано с тем, что российский бомбардировщик наводит ужас уже одним своим приближением.

Эксперты считают, что Ту-22М3 не имеют аналогов в мире, радиус боевого действия Ту-22М3 позволяет «нести боезаряд в любую точку Европы» и поражать любой объект вражеских систем ПРО и ПВО.