Пудель с похожей на человеческое лицо мордой стал звездой Instagram

Сидней, 20 мая. В Сети набирает популярность собака с «лицом» человека по кличке Нори. В социальных сетях австралийский пудель прославился своей необычной внешностью. Одни видят в выражении его морды лицо актера Сета Рогана, другие лицо персонажа Чубака из знаменитой саги «Звездные войны».

Пес по кличке Нори является метисом от нескольких пород. Пес проживает со своими хозяевами в Сиднее. Как поясняют владельцы собаки, Нори еще будучи щенком привлекал внимание прохожих. Во время прогулки многие люди останавливались, чтобы спросить, что не так с псом.

«Хотя с возрастом подобное происходит реже, люди по-прежнему сравнивают его морду с человеческим лицом», — рассказал хозяин Нори изданию Seattle Refinder.

Владельцы Нори также отмечают, что пес очень дружелюбный. Он хорошо относится как к людям, так и к другим собакам. После того, как фотографии необычной собаки оказались в Сети, у Нори появилось множество поклонников. Хозяева пуделя даже решили завести для него отдельный Instagram-аккаунт. В настоящее время на пса с «человеческим лицом» подписано более 17 тысяч человек.

Напомним, тем временем видеозапись с неуклюжим котенком стремительно набирает полярность в Сети. Маленькому пушистому созданию всего несколько недель от роду, но он уже успел завоевать сердца миллионов пользователей. Видео было опубликовано в группе Funny Dogs & All Animals в социальной сети Facebook.