Житель Нидерландов заразился COVID-19 от норки

Амстердам, 20 мая. В Нидерландах был зафиксирован случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. Как сообщает министерство сельского хозяйства страны, заражение произошло на местной звероводческой ферме.

Ранее местные чиновники заявляли, что симптомы коронавируса были замечены у норок, которые проживают в двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. В настоящее время там выращивают около 20 тысяч животных, однако ферма находится в эпицентре пандемии. После того, как норок протестировали, у них было выявлено затрудненное дыхание. В рамках меры предосторожности власти ограничили доступ к вольерам. Однако считалось, что вирус не может передаться к человеку.

Недавно COVID-19 был выявлен у сотрудника фермы. О его состоянии в Минсельхозе не сообщают. Отмечается, что риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный.

Напомним, ранее сотрудница Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли обнаружила в организмах летучих мышей порядка 1,5 тысячи различных видов коронавируса, часть которых в будущем может стать причиной новой пандемии. В настоящее время ученые ставят эксперименты, чтобы установить, какие из образцов имеют риск передачи людям. Антитела к некоторым типам коронавируса обнаружены у сельских жителей на юге КНР.