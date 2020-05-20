Bloomberg исправило материал о коронавирусе в России после вмешательства посольства РФ

Нью-Йорк, 20 мая. Информационное агентство Bloomberg внесло правку в опубликованный ранее материал о распространении коронавируса в России после того, как опровержения недостоверной информации в статье потребовало российское посольство в Вашингтоне.

Автор публикации поменял местами данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек на тысячу человек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ВБ сообщал, что на 2013 год на каждую тысячу человек в РФ приходилось 8,2 больничных койки, тогда как в странах ОЭСР показатель составлял 3,8 койки.

Тем не менее, в публикации в разделе авторских комментариев на сайте Bloomberg говорилось, что количество больничных коек на тысячу человек в РФ и странах ОЭСР составляло 3,8 и 8,2 койки соответственно.

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что «редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога» и потребовали опровержения, сообщает RT.

«Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные «фокусы» псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью», — говорилось в заявлении дипмиссии.

После вмешательства посольства РФ на сайте Bloomberg изменили подписи в иллюстрирующем данные ВБ графике. В материале также указано, что в него внесена правка.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 319 тысяч человек. В России зафиксировано почти 300 тысяч случаев заражения, умерли более 2,8 тысячи человек.