Названы фавориты конкурса Евровидение-2020

Москва, 20 марта. В этом году международный вокальный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако записи выступлений участников были показаны в Сети. Несмотря на то, что победитель так и не был назван, уже можно назвать гипотетических фаворитов конкурса основываясь на опросах, просмотрах на YouTube и голосовании в Интернете.

Евровидение-2020 стартовало в онлайн-формате 12 мая. В первом полуфинале были представлены видео участников, в том числе петербургской панк-рейв-группы Little Big, которая представляла Россию. Онлайн-концерт продлился два часа. Вместо традиционного голосования лидеров конкурса выбирали интернет-зрители. Опросов было довольно много на ресурсах в разных странах, а полученные результаты сильно различались. Однако организаторам удалось выделить фаворитов, которые вполне могли бы стать победителями полноценного Евровидения.

В этом году голосование в прямом эфире провели три телеканала в Австралии, Швейцарии и Дании. Зрители Австралии отдали первое место группе из Исландии «Дади ог Гагнамагнид», которая исполнила композицию Think About Things. На втором месте оказались россияне в песней Uno, а на третьем литовская группа The Roop с песней On Fire. Аналогично распределили голоса граждане Швейцарии, а в Дании победителями посчитали «Дади ог Гагнамагнид».

Если же брать во внимание количество просмотров на YouTube, россияне оказываются впереди с большим отрывом. Little Big набрала более 97 млн просмотров. На втором месте с 7,5 млн просмотров располагается группа из Литвы, а замыкает тройку лидеров представитель Азербайджана с результатом в 5 млн просмотров, пишет «Экономика Сегодня».