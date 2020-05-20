Вильфанд рассказал о точности прогнозов погоды во время пандемии COVID-19

Москва, 20 мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что, несмотря на невозможность использования установленных на самолетах гражданской авиации датчиков, точность прогнозов погоды сохранилась благодаря оставшимся в работе спутникам, системам и моделям.

На самолетах гражданской авиации устанавливаются датчики, которые собирают информацию о состоянии атмосферы. Между тем, из-за пандемии COVID-19 во многих странах мира полеты были прекращены.

«К счастью, качество прогнозов сохранилось на уровне, который был до пандемии. Я могу это сказать по нашим прогнозам, но то же самое подтверждает Всемирная метеорологическая организация (ВМО)», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Глава Гидрометцентра отметил, что сохранять точность прогнозов удается, опираясь на работающую в России систему метеорологических станций и спутниковые данные.

В ВМО уточнили, что образовавшийся пробел в информации частично восполнили дополнительные радиозонды, которые запустили метеорологические службы Европы.

Ранее RT сообщило, что МГУ, Роскосмос и Росгидромет объявили о запуске космической миссии с использованием искусственных мини-спутников стандарта кубсат. Космические аппараты создадут систему глобального мониторинга геофизических параметров космического пространства Росгидромета. Миссия станет продолжением программы запуска малых спутников «УниверСат».

Аппараты разрабатываются НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына и оснащаются приборами для измерения ультрафиолетового излучения и радиации. Задачей миссии станет исследование природы радиационных полей как основной угрозы при изучении космоса.