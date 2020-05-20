Минкомсвязи предложило перевести все уведомления граждан в электронный формат

Москва, 20 мая. Все уведомления от государства гражданам и организациям, в том числе о штрафах, могут перевести в электронный вид. Соответствующий законопроект подготовило Минкомсвязи. Предполагается, что рассылка будет вестись через портал госуслуг и системы электронного документооборота.

По мнению создателей проекта, это упростит взаимодействие между госорганами и гражданами. Данные меры также помогут избежать проблем в получении информации по штрафу. Кроме того, например, при подаче заявления на социальную выплату жители страны смогут получать уведомления о ходе и результатах рассмотрения онлайн, сообщает газета «Комерсант».

Дело в том, что государственному бюджету невыгодно доставлять уведомления при помощи Почты России. За 2019 год на это было потрачено 22 млрд рублей.

В свою очередь президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что для принятия данных нововведений будет необходимо внести изменения в КоАП РФ. Как пояснил эксперт, потребуется привязать срок обжалования штрафа к сообщению на госуслугах. В противном случае, соответствующее несоответствие может стать большой проблемой для граждан, пожелавших оспорить штраф.

Напомним, ранее правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ. Документ предполагает отмену санкций для коммунальщиков за нарушение качества услуг. Законопроект предлагает заменить штрафы за нарушение непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ перерасчетом стоимости данных услуг, а также возмещением морального и другого вреда гражданам.